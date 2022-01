Livorno: ex sindaco Nogarin rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo (Di venerdì 14 gennaio 2022) La decisione del gup Marco Sacquegna, che ha rinviato a giudizio l'ex sindaco per omicidio colposo plurimo nell'ambito dell'inchiesta sull'alluvione a Livorno del 2017 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 14 gennaio 2022) La decisione del gup Marco Sacquegna, che hal'expernell'ambito dell'inchiesta sull'alluvione adel 2017 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Alluvione di Livorno, l'ex sindaco Filippo Nogarin rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo [di Andrea Bulleri] htt… - repubblica : Alluvione di Livorno, l'ex sindaco Filippo Nogarin rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo [di Andrea Bull… - FirenzePost : Livorno: ex sindaco Nogarin rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo - qn_lanazione : Alluvione di #Livorno, l'ex sindaco Nogarin a giudizio. Assolto Pucciarelli - rep_firenze : Alluvione di Livorno, l'ex sindaco Filippo Nogarin rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo [aggiornamento… -