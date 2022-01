LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Moscheni-Fioretti a un passo dalle’eliminazione, tra poco Guignard-Fabbri (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22: Questa la classifica parziale quando mancano le ultime 10 coppie. Gli azzurri sono virtualmente fuori dal secondo segmento di gara. Peccato: 1 Q Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN RUS 73.32 41.15 32.17 2 Q Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 69.72 39.64 30.08 3 Q Katharina MUELLER / Tim DIECK GER 67.46 36.97 30.49 4 Q Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM 65.58 36.48 29.10 5 Q Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 64.55 35.78 28.77 6 Q Sasha FEAR / George WADDELL GBR 63.61 35.95 27.66 7 Q Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 63.30 37.50 25.80 8 Q Jasmine TESSARI / Stephane WALKER SUI 60.98 36.10 24.88 9 Q Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 60.41 34.50 26.91 10 Q Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 60.36 34.68 25.68 11 Carolina Moscheni / Francesco ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22: Questa la classifica parziale quando mancano le ultime 10 coppie. Gli azzurri sono virtualmente fuori dal secondo segmento di gara. Peccato: 1 Q Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN RUS 73.32 41.15 32.17 2 Q Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 69.72 39.64 30.08 3 Q Katharina MUELLER / Tim DIECK GER 67.46 36.97 30.49 4 Q Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM 65.58 36.48 29.10 5 Q Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 64.55 35.78 28.77 6 Q Sasha FEAR / George WADDELL GBR 63.61 35.95 27.66 7 Q Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 63.30 37.50 25.80 8 Q Jasmine TESSARI / Stephane WALKER SUI 60.98 36.10 24.88 9 Q Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 60.41 34.50 26.91 10 Q Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 60.36 34.68 25.68 11 Carolina/ Francesco ...

