LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Moscheni-Fioretti a un passo dalle’eliminazione, attesa per Guignard-Fabbri (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19: Buona prestazione della coppia ceca Natalie Taschlerova / Filip Taschler che non commettono errori e con un punteggio di 69.72 (39.64+30.08) si inseriscono in seconda posizione. 14.15: Si chiude anche il quarto gruppo con la coppia ceca Natalie Taschlerova / Filip Taschler. Lei ha 20 anni ed è di Brno, come lui che ha 22 anni. Si allenano in Italia a Bolzano sotto la guida di Matteo Zanni e Barbora Silna Reznícková. Sono stati 19mi agli Europei 2020 e 22mi ai Mondiali dello scorso anno. La musica. Music di Madonna, arrangiata da Matteo Zanni. Dance 2night di Madonna, arrangiata da Matteo Zanni. Give Me All Your Luvin’ di M.I.A., Madonna, Nicki Minaj 14.14: I russi Diana Davis / Gleb Smolkin totalizzano un punteggio di 73.32 (41.15+32+17) e vanno nettamente al comando della ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19: Buona prestazione della coppia ceca Natalie Taschlerova / Filip Taschler che non commettono errori e con un punteggio di 69.72 (39.64+30.08) si inseriscono in seconda posizione. 14.15: Si chiude anche il quarto gruppo con la coppia ceca Natalie Taschlerova / Filip Taschler. Lei ha 20 anni ed è di Brno, come lui che ha 22 anni. Si allenano in Italia a Bolzano sotto la guida di Matteo Zanni e Barbora Silna Reznícková. Sono stati 19mi agli2020 e 22mi ai Mondiali dello scorso anno. La musica. Music di Madonna, arrangiata da Matteo Zanni. Dance 2night di Madonna, arrangiata da Matteo Zanni. Give Me All Your Luvin’ di M.I.A., Madonna, Nicki Minaj 14.14: I russi Diana Davis / Gleb Smolkin totalizzano un punteggio di 73.32 (41.15+32+17) e vanno nettamente al comando della ...

