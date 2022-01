LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Guignard/Fabbri sono terzi! Moscheni-Fioretti eliminati. Dalle 17 gli uomini (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55: La coppia britannica Lilah Fear / Lewis Gibson raggiunge il punteggio di 79.97 (45.37+33.80) che significa quarto posto a più di 3 punti dagli italiani che sono terzi 15.52: Punteggio tecnico altissimo per i britannici. Ritmo altissimo, grande precisione. Potrebbero andare ad avvicinare gli azzurri 15.50: Si chiude il primo segmento di gara con la coppia britannica Lilah Fear / Lewis Gibson. Lei ha 22 anni ed è di greenwich (Stati Uniti), lui è di Prestwick ed ha 27 anni. Si allenano a Montreal con la guida di Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil. sono stati quinti all’Europeo 2020 e settimi al Mondiale dello scorso anno. La musica. Disco: I Was Made For Lovin’ You (dalla colonna sonora del film L’eroe della strada) dei Kiss. Blues: ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55: La coppia britannica Lilah Fear / Lewis Gibson raggiunge il punteggio di 79.97 (45.37+33.80) che significa quarto posto a più di 3 punti dagli italiani cheterzi 15.52: Punteggio tecnico altissimo per i britannici. Ritmo altissimo, grande precisione. Potrebbero andare ad avvicinare gli azzurri 15.50: Si chiude il primo segmento di gara con la coppia britannica Lilah Fear / Lewis Gibson. Lei ha 22 anni ed è di greenwich (Stati Uniti), lui è di Prestwick ed ha 27 anni. Si allenano a Montreal con la guida di Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil.stati quinti all’Europeo 2020 e settimi al Mondiale dello scorso anno. La musica. Disco: I Was Made For Lovin’ You (dalla colonnara del film L’eroe della strada) dei Kiss. Blues: ...

