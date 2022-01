LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Daniel Grassl punta al podio! Terzo posto per Guignard/Fabbri (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53: E’ attesa una grande prova di Daniel Grassl, al momento quinto e pronto a sfoggiare una grande prestazione per raggiungere i tre avversari russi, al momento distanti circa otto punti. 16.50: Questa la classifica del programma corto maschile: 1 Andrei MOZALEV RUS 99.76 2 Mark KONDRATIUK RUS 99.06 3 Evgeni SEMENENKO RUS 99.04 4 Morisi KVITELASHVILI GEO 92.76 5 Daniel Grassl ITA 91.75 6 Deniss VASILJEVS LAT 90.24 7 Vladimir LITVINTSEV AZE 83.46 8 Ivan SHMURATKO UKR 82.13 9 Gabriele FRANGIPANI ITA 81.79 10 Kevin AYMOZ FRA 80.39 11 Paul FENTZ GER 76.76 12 Nikolaj MEMOLA ITA 73.98 13 Lukas BRITSCHGI SUI 72.96 14 Nikita STAROSTIN GER 72.12 15 Michal BREZINA CZE 71.60 16 Maurizio ZANDRON AUT 70.75 17 Arlet LEVANDI EST 70.04 18 Konstantin ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.53: E’ attesa una grande prova di, al momento quinto e pronto a sfoggiare una grande prestazione per raggiungere i tre avversari russi, al momento distanti circa otto punti. 16.50: Questa la classifica del programma corto maschile: 1 Andrei MOZALEV RUS 99.76 2 Mark KONDRATIUK RUS 99.06 3 Evgeni SEMENENKO RUS 99.04 4 Morisi KVITELASHVILI GEO 92.76 5ITA 91.75 6 Deniss VASILJEVS LAT 90.24 7 Vladimir LITVINTSEV AZE 83.46 8 Ivan SHMURATKO UKR 82.13 9 Gabriele FRANGIPANI ITA 81.79 10 Kevin AYMOZ FRA 80.39 11 Paul FENTZ GER 76.76 12 Nikolaj MEMOLA ITA 73.98 13 Lukas BRITSCHGI SUI 72.96 14 Nikita STAROSTIN GER 72.12 15 Michal BREZINA CZE 71.60 16 Maurizio ZANDRON AUT 70.75 17 Arlet LEVANDI EST 70.04 18 Konstantin ...

