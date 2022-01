LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: DANIEL GRASSL NELLA STORIA! E’ sul podio col personale! Frangipani nono (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41: Bene il triplo Lutz, bene quadruplo Salchow-euler-triplo Salchow, bene anche il quadruplo NELLA seconda parte 20.40: Quadruplo Toe-loop buono, triplo Axel buono, bene triplo Axel-doppio Toe-loop, piccolo step out 20.39: Secondo in classifica dopo il programma corto, il russo Mark Kondratiuk, 20 anni, di Podolsk. E’ allenato tra Mosca e Kislovodosk da Svetlana Sokolovskaia e Lilia Biktagirova. E’ al debutto agli Europei. Si esibisce su un medley sulla colonna sonora del musical Jesus Christ Superstar: Overture di Andrew Lloyd Webber e The Temple di Andrew Lloyd Webber 20.38: Tanti errori, una caduta, diverse sbavature per il russo Evgeni Semenenko che totalizza un punteggio di 260.00, libero da 160.96 (75.52+85.44) che significa terzo posto. ADESSO E’ UFFICIALE: ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.41: Bene il triplo Lutz, bene quadruplo Salchow-euler-triplo Salchow, bene anche il quadruploseconda parte 20.40: Quadruplo Toe-loop buono, triplo Axel buono, bene triplo Axel-doppio Toe-loop, piccolo step out 20.39: Secondo in classifica dopo il programma corto, il russo Mark Kondratiuk, 20 anni, di Podolsk. E’ allenato tra Mosca e Kislovodosk da Svetlana Sokolovskaia e Lilia Biktagirova. E’ al debutto agli. Si esibisce su un medley sulla colonna sonora del musical Jesus Christ Superstar: Overture di Andrew Lloyd Webber e The Temple di Andrew Lloyd Webber 20.38: Tanti errori, una caduta, diverse sbavature per il russo Evgeni Semenenko che totalizza un punteggio di 260.00, libero da 160.96 (75.52+85.44) che significa terzo posto. ADESSO E’ UFFICIALE: ...

infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Daniel Grassl punta al podio! Terzo posto per Guignard/Fabbri - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA. Daniel Grassl cerca la rimonta da medaglia. Debuttano Guignard-… - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Ghilardi/Ambrosini quarti dopo il corto! Conti/Macii nella top… - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: meravigliosa Valieva! Super prova di Marina Piredda, Guttmann… - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Ghilardi/Ambrosini quinti, Conti/Macii settimi in rimonta. Tri… -