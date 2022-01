LIVE Marocco-Comore 2-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Amallah e Aboukhlal portano i Leoni dell’Atlante agli ottavi (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Triplice fischio: il Marocco batte le Isole Comore per 2-0 e si qualifica agli ottavi di Coppa d’Africa. Decidono le reti di Amallah al 16? e di Aboukhlal all’89’. Alle Comore non basta un super Ben Boina, che ha parato a El Nesyri un calcio di rigore. Tra poco le pagelle. 90+3? Ancora Aboukhlal, a stuzzicare Ben Boina. 90+2? Sono 4 i minuti di recupero, ma verrà aggiunto qualcosa in più dopo lo stop per la decisione del Var. 90+1? IL VAR CONFERMA IL GOL AD Aboukhlal, 2-0 Marocco! 90? Cambio Marocco: fuori Amallah, dentro Ounahi. 89? ABOUKLHAL! Trovato da solo in area, ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50 Triplice fischio: ilbatte le Isoleper 2-0 e si qualificadi. Decidono le reti dial 16? e diall’89’. Allenon basta un super Ben Boina, che ha parato a El Nesyri un calcio di rigore. Tra poco le pagelle. 90+3? Ancora, a stuzzicare Ben Boina. 90+2? Sono 4 i minuti di recupero, ma verrà aggiunto qualcosa in più dopo lo stop per la decisione del Var. 90+1? IL VAR CONFERMA IL GOL AD, 2-0! 90? Cambio: fuori, dentro Ounahi. 89? ABOUKLHAL! Trovato da solo in area, ...

