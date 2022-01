LIVE Marocco-Comore 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: El Nesyri prende il posto di El Kaabi, molto sprecone (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77? HAKIMI! Ha calciato DIRETTAmente in porta su punizione, Ben Boina si tuffa e respinge alla sua destra! 76? Cambio Marocco: entra El Haddadi, al posto proprio di Boufal. Grande partita. 75? Boufal steso giù da Bourhane, punizione Marocco. 73? EL Nesyri! Il solito pallone messo dentro da Hakimi manda in confusione la difesa delle Comore che se la cava in qualche modo dopo un tentativo dell’attaccante del Siviglia. 72? AMALLAH! Vicino alla doppietta il numero 15. Ben Boina sbaglia il rinvio regalando il pallone a Boufal, passaggio orizzontale per Amallah che spara a lato del palo alla destra del portiere. 71? Non è detta l’ultima parola su questo parziale, perché le Comore potrebbero ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77? HAKIMI! Ha calciatomente in porta su punizione, Ben Boina si tuffa e respinge alla sua destra! 76? Cambio: entra El Haddadi, alproprio di Boufal. Grande partita. 75? Boufal steso giù da Bourhane, punizione. 73? EL! Il solito pallone messo dentro da Hakimi manda in confusione la difesa delleche se la cava in qualche modo dopo un tentativo dell’attaccante del Siviglia. 72? AMALLAH! Vicino alla doppietta il numero 15. Ben Boina sbaglia il rinvio regalando il pallone a Boufal, passaggio orizzontale per Amallah che spara a lato del palo alla destra del portiere. 71? Non è detta l’ultima parola su questo parziale, perché lepotrebbero ...

zazoomblog : LIVE Marocco-Comore 0-0 Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: inizia la partita i Leoni dell’Atlante vogliono gli ottavi… - zazoomblog : LIVE Marocco-Comore Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: i Leoni dell’Atlante affrontano i Celacanti - #Marocco-Comore… - zazoomblog : Marocco-Comoros streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa - #Marocco-Comoros #streaming… - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Marocco – Comore: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Coppa d’Africa, Marocco - Comore: diretta live, risultato in tempo reale -