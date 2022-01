LIVE Marocco-Comore 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Amallah sblocca la partita, c’è lo zampino di Hakimi (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24? El Kaabi sbaglia la misura del passaggio, troppo su Ben Boina. 23? Così come M’Changama per una gomitata. 22? Ammonito Selemani delle Isole Comore per un fallo. 21? Ben Boina blocca il pallone. Comore che non riescono a uscire dalla propria metà campo. 19? Che rischio di Abdou: un retropassaggio stava mandando a rete il Marocco! 18? Come da pronostico, strada in salita per le Isole Comore. 17? Marocco IN VANTAGGIO! Hakimi e il traversone basso da destra, El Kaabi e Saiss non riescono a calciare dato il pressing avversario. Più indietro c’è Amallah ad avere più spazio: tiro sul primo palo e Ben Boina battuto, 1-0! 16? AMALLAAAAAH! 15? Adesso è il Marocco che prova costruire ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24? El Kaabi sbaglia la misura del passaggio, troppo su Ben Boina. 23? Così come M’Changama per una gomitata. 22? Ammonito Selemani delle Isoleper un fallo. 21? Ben Boina blocca il pallone.che non riescono a uscire dalla propria metà campo. 19? Che rischio di Abdou: un retropassaggio stava mandando a rete il! 18? Come da pronostico, strada in salita per le Isole. 17?IN VANTAGGIO!e il traversone basso da destra, El Kaabi e Saiss non riescono a calciare dato il pressing avversario. Più indietro c’èad avere più spazio: tiro sul primo palo e Ben Boina battuto, 1-0! 16? AMALLAAAAAH! 15? Adesso è ilche prova costruire ...

