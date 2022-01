LIVE Marocco-Comore 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: inizia la partita, i Leoni dell’Atlante vogliono gli ottavi (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? El Kaabi in fuorigioco, punizione per le Isole Comore. 2? Allargato il pallone sulla sinistra verso Masina, troppo lungo. 1? inizia la partita! 16.58 Sugli spalti anche una rappresentanza delle Isole Comore, in grande festa data la seconda partita assoluta della loro nazionale in Coppa d’Africa. 16.56 Adesso, l’inno delle Isole Comore, “L’unione delle grandi isole”. 16.54 L’inno del Marocco, “Anachid el watani”. 16.53 Le due squadre effettuano il loro ingresso in campo ufficiale, tra poco gli inni nazionali. 16.50 Quasi tutto pronto allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé: le squadre sono rientrate negli spogliatoi. 16.45 È il primo precedente nella fase finale ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? El Kaabi in fuorigioco, punizione per le Isole. 2? Allargato il pallone sulla sinistra verso Masina, troppo lungo. 1?la! 16.58 Sugli spalti anche una rappresentanza delle Isole, in grande festa data la secondaassoluta della loro nazionale in. 16.56 Adesso, l’inno delle Isole, “L’unione delle grandi isole”. 16.54 L’inno del, “Anachid el watani”. 16.53 Le due squadre effettuano il loro ingresso in campo ufficiale, tra poco gli inni nazionali. 16.50 Quasi tutto pronto allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé: le squadre sono rientrate negli spogliatoi. 16.45 È il primo precedente nella fase finale ...

