LIVE – Malawi-Zimbabwe | Coppa d’Africa 2022 DIRETTA

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Favoritissimi i padroni di casa. Fischio d’inizio alle ore 17 di venerdì 14 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 17 SportFace.

Advertising

CryAntonino : RT @emergency_live: Africa, l'ambulanza della Croce Bianca di Beverino soccorrerà i pazienti in Malawi - CryAntonino : #Africa, l'ambulanza della Croce Bianca di Beverino soccorrerà i pazienti in #Malawi - emergency_live : Africa, l'ambulanza della Croce Bianca di Beverino soccorrerà i pazienti in Malawi - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #CoppadAfrica Al termine del #primotempo: #Guinea avanti sul #Malawi 1-0 grazie al #gol di #Sylla,… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Malawi

RISULTATI COPPA D'AFRICA 2021 GIRONE B ore 14.00 Senegal Guinea ore 17.00Zimbabwe CLASSIFICA : Guinea, Senegal 3;, Zimbabwe 0. GIRONE C ore 17.00 Marocco Comore ore 20.00 Gabon Ghana ...la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza Di: Redazione SardegnaIl ministro ha firmato una nuova ordinanza che fa cessare le misure restrittive speciali ...è stato in, ...La diretta live di Malawi-Zimbabwe, match valido per la seconda giornata dei gironi di Coppa d’Africa 2022. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e ...Robert Koch Institute reports another daily cases record and 286 new deaths; Italy’s National Health Institute says at least 81% of cases are Omicron ...