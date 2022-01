LIVE – Malawi-Zimbabwe 0-0 | Coppa d’Africa 2022 DIRETTA

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Favoritissimi i padroni di casa. Fischio d’inizio alle ore 17 di venerdì 14 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-0 15? – Errori da due passi dello. Pallone messo in mezzo e deviato ...

Advertising

CryAntonino : RT @emergency_live: Africa, l'ambulanza della Croce Bianca di Beverino soccorrerà i pazienti in Malawi - CryAntonino : #Africa, l'ambulanza della Croce Bianca di Beverino soccorrerà i pazienti in #Malawi - emergency_live : Africa, l'ambulanza della Croce Bianca di Beverino soccorrerà i pazienti in Malawi - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #CoppadAfrica Al termine del #primotempo: #Guinea avanti sul #Malawi 1-0 grazie al #gol di #Sylla,… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Malawi

RISULTATI COPPA D'AFRICA 2021/ Diretta gol: il Senegal rallenta!score CHIAVE TATTICA Quello che si evince in queste ore prima della diretta diZimbabwe è che le due squadre giocano molto ...Zimbabe eattualmente sono in coda al Girone B con 0 punti. Si tratta della seconda edizione della Coppa d'Africa che si disputa in Camerun: in quell'edizione, datata 1972, la nazionale di ...La diretta live di Malawi-Zimbabwe, match valido per la seconda giornata dei gironi di Coppa d’Africa 2022. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e ...LIVE!The Africa Cup of Nations favourites once again flattered to deceive in Bafoussam on Friday.Much-fancied Senegal - the highest-ranked team at the tournament - followed up their fortunate ...