LIVE Italia-Lettonia pallamano, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: 6 a 13 per gli azzurri (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 Non molla l’Italia che continua a tenere in pugno il match. I lettoni non riescono a tenere il passo degli azzurri che respingono ogni possibile attacco. 18.20 Goal strepitoso per gli azzurri! Lancio incredibile a tutto campo! Parisini approfitta di un errore dei rivali per allungare! 18.18 La Lettonia prova ad impensierire gli azzurri che restano in controllo della situazione. Il risultato è di 11 a 6 al momento. La palla torna nelle mani dei padroni di casa. 18.15 Tiro da 6 metri per l’Italia e nuovo goal! Il vantaggio per gli azzurri sale a 4 punti dopo i primi 12 minuti. 18.14 D’Antino porta l’Italia in vantaggio di 3 punti. 9 a 6 il risultato del match. 18.14 ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20 Non molla l’che continua a tenere in pugno il match. I lettoni non riescono a tenere il passo degliche respingono ogni possibile attacco. 18.20 Goal strepitoso per gli! Lancio incredibile a tutto campo! Parisini approfitta di un errore dei rivali per allungare! 18.18 Laprova ad impensierire gliche restano in controllo della situazione. Il risultato è di 11 a 6 al momento. La palla torna nelle mani dei padroni di casa. 18.15 Tiro da 6 metri per l’e nuovo goal! Il vantaggio per glisale a 4 punti dopo i primi 12 minuti. 18.14 D’Antino porta l’in vantaggio di 3 punti. 9 a 6 il risultato del match. 18.14 ...

