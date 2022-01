LIVE Italia-Lettonia pallamano | Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA | 31 a 20 per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.23 Doldan porta a +11 il vantaggio dell’che vede il successo. La partita è sotto il controllo degli. 19.22 Ultimi 10 minuti di gioco, Kristopans ed i suoi uomini non riescono a fare la differenza. 19.21 Non si sblocca il match per i lettoni, glicontrollano la scena. Restano 10 le lunghezze di scarto per i nostri connazionali. 19.19 Possesso palla per l’che allunga i tempi. Kristopans resta braccato dalla difesa azzurra che non lascia scampo alla stella lettone. 19.17 I lettoni cercano disperatamente di rimontare, una missione affatto scontata. L’appare in netto controllo della partita. 19.16 Bortoli sbaglia dai sei metri, l’resta in vetta con 10 lunghezze di ...