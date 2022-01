LIVE Italia-Lettonia pallamano, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: 21 a 13 per gli azzurri dopo il primo tempo (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.42 Dieci minuti di pausa per le due formazioni. La prima fase è stata oltremodo spettacolare, ora tutto è ben diverso con l’Italia che ha preso le redini del match. 18.39 Finisce il primo tempo! Italia al comando! 13 a 21 è il risultato dopo 30 minuti! 18.38 Kristopans segna il 13° goal per la Lettonia, l’Italia difende il primato! 18.37 Siamo al 28° minuto. Italia al comando, la Lettonia si porta a -9. 18.35 Sale il gap dell’Italia! 21 a 11 per gli azzurri che potrebbero chiudere il primo tempo in vantaggio di 10 punti. 18.32 Situazione sotto controllo per l’Italia che ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.42 Dieci minuti di pausa per le due formazioni. La prima fase è stata oltremodo spettacolare, ora tutto è ben diverso con l’che ha preso le redini del match. 18.39 Finisce ilal comando! 13 a 21 è il risultato30 minuti! 18.38 Kristopans segna il 13° goal per la, l’difende il primato! 18.37 Siamo al 28° minuto.al comando, lasi porta a -9. 18.35 Sale il gap dell’! 21 a 11 per gliche potrebbero chiudere ilin vantaggio di 10 punti. 18.32 Situazione sotto controllo per l’che ...

