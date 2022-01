LIVE Italia-Lettonia pallamano, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: 19 a 10 per l’Italia (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Ottima difesa per la Lettonia che cerca di chiudere il primo tempo con un ritardo minimo dagli azzurri. 9 punti separano le due formazioni, i padroni di casa attaccano. 18.29 Altro goal per l’Italia che resta a +10 sulla Lettonia. Il vantaggio è considerevole, Kristopans non ha spazio per attaccare come vorrebbe. 18.28 Prosegue il dominio dell’Italia, 18 a 8 quando entriamo negli ultimi 10 minuti del match. 18.27 Tiro da 6 metri realizzato per l’Italia! 17 a 7 dopo 20 minuti! 18.25 Siamo 16 a 7 per i lettoni che provano a ricucire il gap, una missione che al momento appare impossibile. L’Italia è nettamente superiore. 18.24 Altra rete pazzesca per l’Italia! Bortoli e Mengon portano il ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31 Ottima difesa per lache cerca di chiudere il primo tempo con un ritardo minimo dagli azzurri. 9 punti separano le due formazioni, i padroni di casa attaccano. 18.29 Altro goal per l’che resta a +10 sulla. Il vantaggio è considerevole, Kristopans non ha spazio per attaccare come vorrebbe. 18.28 Prosegue il dominio dell’, 18 a 8 quando entriamo negli ultimi 10 minuti del match. 18.27 Tiro da 6 metri realizzato per l’! 17 a 7 dopo 20 minuti! 18.25 Siamo 16 a 7 per i lettoni che provano a ricucire il gap, una missione che al momento appare impossibile. L’è nettamente superiore. 18.24 Altra rete pazzesca per l’! Bortoli e Mengon portano il ...

