LIVE – Gabon-Ghana 1-1 | Coppa d’Africa 2022 DIRETTA

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio previsto alle ore 20 di venerdì 14 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-1 (18? Ayew, 88? Allevinah) 90’+3 Finisce qui! Insperato pareggio da parte del, che beffa per il ...

zazoomblog : LIVE – Gabon-Ghana 0-1 Coppa d’Africa 2022 (DIRETTA) - #Gabon-Ghana #Coppa #d’Africa - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Gabon – Ghana: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Coppa d'Africa, Gabon - Ghana: diretta live e risultato in tempo reale - zazoomblog : LIVE – Comore-Gabon Coppa d’Africa 2022 (DIRETTA) - #Comore-Gabon #Coppa #d’Africa -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Gabon

Risultati Coppa d'Africa 2021/ Diretta gol: il Marocco va agli ottavi!score LA SBLOCCA ANDRE' AYEW! Inizia il match trae Ghana. Meglio ilin questi primissimi minuti di gara, il ...), al 45' pt Kanga G. () al 36' pt Partey T. (Ghana). Dichiarazioni nel prepartita Il vice allenatore del, Anicet Yala ha detto che con una rosa di 28 giocatori si troveranno le ...Gabon is coming off a 1-0 win over Comoros Islands in Group C play. Ghana is coming off a 1-0 loss to Morocco. How to Watch Today: Match Dat ...Ghana's Andre Ayew fires a rasping low shot from outside the area into the bottom left corner of the Gabon goal to give the Black Stars the lead in Yaoundé, Cameroon.