LIVE Freestyle | skicross Nakiska 2022 in DIRETTA | niente da fare per Deromedis e Zuech | entrambi gli azzurri fuori agli ottavi

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:33 Partenza ritardata per un problema tecnico con i cancelletti. 20:31 Tocca ora a Terence Tchiknavorian, Johannes Rohrweck, Joos Berry e Tim Hronek 20:30 Takats e Drury si qualificano piuttosto agevolmente ai quarti di finale. 20:28 I prossimi a scendere sulla pista canadese saranno Tristan Takats, Kevin Drury, Or Davies e Daniel Bohnacker 20:26 L’ottavo di finale numero 4 vede qualificarsi lo svedese David Mobaerg e il francese Jonathan Midol.Tobias Baur e Ryan Regez. 20:23anche. L’azzurro paga un piccolo errore in una delle prime porte ed è terzo. Anche un Warning pe rlui per una manovra pericolosa. 20:22 Buona partenza perin un ottavo di finale in cui dovrà vedersela con Brady ...