LIVE Freestyle | skicross Nakiska 2022 in DIRETTA | Iniziata la gara! Fuori Zuech agli ottavi | tocca a Deromedis

(Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:22 Buona partenza perin un ottavo di finale in cui dovrà vedersela con Brady Leman, Alex Fiva e Ryo Sugai 20:21 Arriva il momento di Simone! 20:20 Passano ai quarti di finale Chapuis e Mobaerg.i due francesi Place e Duplessis che non riescono a tenere il ritmo del connazionale Chapuis. 20:19 Il prossimo ottavo vedrà sfidarsi Francois Place, Erik Mobaerg, Jean Frederic Chapuis e Youri Duplessis. 20:18 Si fermadi finale la gara di Dominikche ha pagato una partenza molto difficile, senza avere mai la possibilità di rientrare. Si qualificano Wilmsmann e Winkler. 20:17 All’intermedioè quarto, già molto arretrato. 20:16 PARTITI! Forza ...

Buongiorno e benvenuti alla direttatestuale degli sport invernali di oggi, venerdì 14 gennaio 2022 . Saranno di scena le gare di ... combinata nordica , biathlon , snowboard , sci, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:55 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara si Skicross da Nakiska, in Canada, valida per la settima prova di Coppa del Mondo di Skicross 2021/22 ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA SPORT INVERNALI 14 GENNAIO Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, venerdì 14 gennaio 2022. Saranno di ...