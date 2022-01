LIVE Dakar 2022, ultima tappa in DIRETTA: Sam Sunderland trionfa tra le moto, 32° Petrucci (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.43 AUTO – Partita la stage anche tra le auto e siamo in attesa dei primi rilevamenti. 08.40 QUAD – Dopo 120 km l’argentino Moreno (Drag’on Rally Team) comanda con 2’15” su Wisniewski (Orlen Team) e 6’38” sul brasiliano Medeiros (Team Marcelo Medeiros). 08.30 moto – Nessuna sorpresa nell’ultima giornata della Dakar 2022. Sam Sunderland ha mantenuto il comando nei 163 chilometri della dodicesima tappa ed è il nuovo campione della categoria moto, succedendo all’argentino Kevin Benavides tra i vincitori della gara. È la seconda Dakar per il pilota inglese, che ha sempre fatto parte del team KTM ma in questa stagione è passato alla GasGas per fare spazio proprio a Benavides. Come ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.43 AUTO – Partita la stage anche tra le auto e siamo in attesa dei primi rilevamenti. 08.40 QUAD – Dopo 120 km l’argentino Moreno (Drag’on Rally Team) comanda con 2’15” su Wisniewski (Orlen Team) e 6’38” sul brasiliano Medeiros (Team Marcelo Medeiros). 08.30– Nessuna sorpresa nell’giornata della. Samha mantenuto il comando nei 163 chilometri della dodicesimaed è il nuovo campione della categoria, succedendo all’argentino Kevin Benavides tra i vincitori della gara. È la secondaper il pilota inglese, che ha sempre fatto parte del team KTM ma in questa stagione è passato alla GasGas per fare spazio proprio a Benavides. Come ...

