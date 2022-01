LIVE Dakar 2022, ultima tappa in DIRETTA: Quintanilla minaccia Sunderland tra le moto, Petrucci attardato (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.06 QUAD – Si dovrà attendere per la altre categorie: i quad hanno iniziato il loro incedere alle 6.47 italiane, le auto cominceranno alle 8.00 italiane e i camion alle 9.30. 07.03 moto – Alle 5.30 italiane ha preso il via l’ultima tappa in questa categoria e l’osservato speciale e Sam Sunderland, leader della classifica. Ebbene il britannico dovrà badare al cileno Pablo Quintanilla (Honda) che il suo più immediato inseguire nella graduatoria. Dopo 120 km Quintanilla è seconda con 15? di ritardo dall’americano Ricky Brabec (Honda) in vetta. Terzo l’austriaco Matthias Walkner (KTM) a 2’34”. Sunderland non è ancora passato a questo rilevamento ed era 5° a quello degli 81 km. Per quanto riguarda ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.06 QUAD – Si dovrà attendere per la altre categorie: i quad hanno iniziato il loro incedere alle 6.47 italiane, le auto cominceranno alle 8.00 italiane e i camion alle 9.30. 07.03– Alle 5.30 italiane ha preso il via l’in questa categoria e l’osservato speciale e Sam, leader della classifica. Ebbene il britannico dovrà badare al cileno Pablo(Honda) che il suo più immediato inseguire nella graduatoria. Dopo 120 kmè seconda con 15? di ritardo dall’americano Ricky Brabec (Honda) in vetta. Terzo l’austriaco Matthias Walkner (KTM) a 2’34”.non è ancora passato a questo rilevamento ed era 5° a quello degli 81 km. Per quanto riguarda ...

Advertising

dakar : Stage 11 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Kamil Wisniewski ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi l'ultima tappa della #DAKAR: grande sfida tra le moto e incertezza. Petrucci vuol chiudere c… - leomellaa : RT @dakar: Stage 11 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Kamil Wisniewski ?? Francisco Moreno All provisional results ?? -