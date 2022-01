LIVE Dakar 2022, ultima tappa in DIRETTA: passerella finale verso Jeddah, resta incerta la classifica delle moto (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca undicesima tappa moto – Cronaca undicesima tappa auto – Cronaca undicesima tappa quad – Cronaca undicesima tappa camion Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima tappa della Dakar 2022. Auto, moto, quad e camion si dirigono quest’oggi da Bisha verso Jeddah, cittadina che il primo giorno dell’anno ha accolto il via della corsa con il tradizionale prologo. Non dovrebbero esserci delle grandi sorprese per quanto riguarda la classifica generale. Saranno infatti solo 164 i chilometri cronometrati che ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca undicesima– Cronaca undicesimaauto – Cronaca undicesimaquad – Cronaca undicesimacamion Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladell’della. Auto,, quad e camion si dirigono quest’oggi da Bisha, cittadina che il primo giorno dell’anno ha accolto il via della corsa con il tradizionale prologo. Non dovrebbero essercigrandi sorprese per quanto riguarda lagenerale. Saranno infatti solo 164 i chilometri cronometrati che ...

dakar : Stage 11 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Kamil Wisniewski ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - mmnjug : RT @dakar: Stage 11 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Kamil Wisniewski ?? Francisco Moreno All provisional results ?? - mlito13 : RT @dakar: Stage 11 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Kamil Wisniewski ?? Francisco Moreno All provisional results ?? -