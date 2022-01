LIVE Biathlon, staffetta femminile Ruhpolding 2022 in DIRETTA: Norvegia favorita, azzurre per la sorpresa (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist staffetta donne Ruhpolding 2022: orari, programma, tv, streaming, chi parteciperà Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile, prova valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon. Nonostante alcune assenze importanti, di certo lo spettacolo non mancherà quest’oggi sulle nevi di Ruhpolding (Germania). La favorita per la vittoria finale sarà la Norvegia di Marte Olsbu Roeiseland, ma attenzione anche alla Bielorussia (Hanna Sola e Dzinara Alimbekava potrebbero portare la loro nazionale verso un grande risultato) e alla Francia. Partiranno invece leggermente ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlistdonne: orari, programma, tv, streaming, chi parteciperà Buongiorno e benvenuti alladella, prova valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2021-di. Nonostante alcune assenze importanti, di certo lo spettacolo non mancherà quest’oggi sulle nevi di(Germania). Laper la vittoria finale sarà ladi Marte Olsbu Roeiseland, ma attenzione anche alla Bielorussia (Hanna Sola e Dzinara Alimbekava potrebbero portare la loro nazionale verso un grande risultato) e alla Francia. Partiranno invece leggermente ...

