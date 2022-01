“Live at Venaria Reale”, l’album dello straordinario concerto di Paolo Conte alla Reggia Di Venaria Reale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Esce oggi, venerdì 14 gennaio, in digital release, “Live At Venaria Reale” (concerto srl/ Platinum srl / BMG Rights Management Italy srl), l’album registrato durante lo straordinario concerto di Paolo Conte nel cuore della Reggia di Venaria Reale, prodotto da Milo Fantini e Rita Allevato (che ne cura anche la direzione artistica per PLATINUM SRL) per concerto SRL e trasmesso in esclusiva streaming su ItsART il 30 settembre. Il disco è già disponibile dal 26 novembre in un imperdibile Box Limited Edition, doppio vinile e cd. l’album contiene il prezioso inedito ‘’El Greco’’ e il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Esce oggi, venerdì 14 gennaio, in digital release, “At” (srl/ Platinum srl / BMG Rights Management Italy srl),registrato durante lodinel cuore delladi, prodotto da Milo Fantini e Rita Allevato (che ne cura anche la direzione artistica per PLATINUM SRL) perSRL e trasmesso in esclusiva streaming su ItsART il 30 settembre. Il disco è già disponibile dal 26 novembre in un imperdibile Box Limited Edition, doppio vinile e cd.contiene il prezioso inedito ‘’El Greco’’ e il ...

Advertising

SocialArtistOF2 : Disponibile da ora 'Live at Venaria Reale' di PAOLO CONTE. ACQUISTALO ORA ?? - Righeindie : Paolo Conte live at Venaria Reale - ingresso213 : Mamma mia, sul nuovo Live di Paolo Conte at Venaria Reale, c'è na versione de Alle Prese con una Verde Milonga che me graffia l'anima - francescolocane : Oggi il compleanno del mio preferito lo festeggio così. Paolo Conte - Live at Venaria Reale #PaoloConte -

Ultime Notizie dalla rete : Live Venaria Paolo Conte, ora anche in digitale “Live At Venaria Reale” con l'inedito "El Greco" Rockol.it Paolo Conte, ora anche in digitale “Live At Venaria Reale” con l'inedito "El Greco" E' uscito in digitale, “Live At Venaria Reale”, l’album di Paolo Conte registrato durante il suo concerto nella Reggia di Venaria Reale, vicino Torino, trasmesso in esclusiva streaming su ItsART il 30 ...

Nostalgia del Natale in famiglia in Super8 L’associazione Superottimisti Aps promuove un’esperienza cinematografica immersiva nei ricordi natalizi attraverso una proiezione diffusa di filmini familiari da tutto il mondo. L’appuntamento è lungo ...

E' uscito in digitale, “Live At Venaria Reale”, l’album di Paolo Conte registrato durante il suo concerto nella Reggia di Venaria Reale, vicino Torino, trasmesso in esclusiva streaming su ItsART il 30 ...L’associazione Superottimisti Aps promuove un’esperienza cinematografica immersiva nei ricordi natalizi attraverso una proiezione diffusa di filmini familiari da tutto il mondo. L’appuntamento è lungo ...