L’inflazione minaccia la spesa degli italiani | nel 2022 una stangata da 1 200 euro

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Non sono solo le bollette di luce e gas a preoccupare le famiglie italiane. Un nuovo spettro si aggira, infatti, per l'Italia: l'inflazionesempre più il 'carrello' della. A fine dicembre i prezzi al consumo, secondo le stime preliminari dell'Istat, hanno segnato un aumento del 3,9% su base annua, collocandosi ai massimi dal 2008. Ad accelerare sono stati, in particolare, i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona che, nel giro di un solo mese, hanno raddoppiato la loro crescita da +1,2% di novembre a +2,4%. In forte aumento anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d`acquisto passati da +3,7% a +4%. Una corsa che non sembra destinata a fermarsi. L'inflazione acquisita per il- stando alle ultime stime dell'Istituto di statistica - è all'1,3% per i prodotti del carrello della ...