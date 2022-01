L’industria italiana fa da locomotiva in Europa, ne è convinto Brunetta (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA – : “Il dato pubblicato oggi dall’Istat conferma una più che positiva dinamica del ciclo economico relativo all’output della nostra industria che, grazie a un eccellente effetto trascinamento del 2021 sul 2022, ci induce a rivedere al rialzo le stime sul Pil per l’anno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA – : “Il dato pubblicato oggi dall’Istat conferma una più che positiva dinamica del ciclo economico relativo all’output della nostra industria che, grazie a un eccellente effetto trascinamento del 2021 sul 2022, ci induce a rivedere al rialzo le stime sul Pil per l’anno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

MarcoDreosto : RT @VanniaGava: Il ministro Giorgetti convoca un tavolo operativo sui costi dell’energia e delle materie prime, per fermare i rialzi da rec… - andreapiana13 : @GCesterton @durezzadelviver l'industria italiana non è comparabile con quella argentina. Non conta solo il debito,… - ramarrik : @EntropicBazaar Per non parlare del feroce depauperamento del concetto di Bene e di Bello che l'idea di Esclusivo h… - smilypapiking : RT @MaximusDP: L’ordinanza prova a evitare di mandare in malora l’intera industria dell’allevamento e degli insaccati italiana (d’altronde… - kekkocadoni1983 : RT @VanniaGava: Il ministro Giorgetti convoca un tavolo operativo sui costi dell’energia e delle materie prime, per fermare i rialzi da rec… -