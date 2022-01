Liceo Severi, lettera al sindaco per fare i vaccini (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La dirigente scolastica del Liceo Scientifico Severi di Salerno ha scritto al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per offrire la disponibilità della sua scuola a diventare hub vaccinale per i propri studenti, dando così loro la possibilità di vaccinarsi lì dove studiano senza sottoporsi alle lungaggini relative alla prenotazione e/o a file interminabili. “La diffusione a macchia d’olio del Covid rende sempre più complicata la situazione anche nella nostra città e, soprattutto, a seguito della ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie, nelle nostre scuole, rendendo sempre più pressante l’esigenza di scegliere la vaccinazione a tutta la cittadinanza – ha scritto la preside fin dall’inizio schierata a favore di un periodo di Dad – ho già acquisito la disponibilità della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La dirigente scolastica delScientificodi Salerno ha scritto aldi Salerno, Vincenzo Napoli, per offrire la disponibilità della sua scuola a diventare hub vaccinale per i propri studenti, dando così loro la possibilità di vaccinarsi lì dove studiano senza sottoporsi alle lungaggini relative alla prenotazione e/o a file interminabili. “La diffusione a macchia d’olio del Covid rende sempre più complicata la situazione anche nella nostra città e, soprattutto, a seguito della ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie, nelle nostre scuole, rendendo sempre più pressante l’esigenza di scegliere la vaccinazione a tutta la cittadinanza – ha scritto la preside fin dall’inizio schierata a favore di un periodo di Dad – ho già acquisito la disponibilità della ...

