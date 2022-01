Libri: 'Imprenditori e Samurai', dalla Sicilia al Nord Est il racconto di 15 imprese coraggiose (Di venerdì 14 gennaio 2022) Grisignano di Zocco (Vi), 14 gen. (Labitalia) - Quindici storie d'impresa in uno spaccato dell'Italia manifatturiera, da Sud a Nord, in una "ostinata esplorazione" di nuovi prodotti e nuovi mercati. Brevetti biomedicali, food, polimeri, florovivaismo, lanifici diventano racconti di frontiera, nei quali aziende locali venete, lombarde, emiliane, marchigiane, calabresi e Siciliane si sono trasformate in piccole multinazionali. Come? Lo racconta Imprenditori e Samurai. Viaggio alla scoperta dei valori e dello spirito dei nobili guerrieri giapponesi nelle imprese italiane, a cura di Fabio Cappellozza e Gianni Dal Pozzo, con interviste del giornalista Mariano Maugeri e prefazione di Marco Vitale (Edizioni Este, 2021, 144 pagine). La chiave di lettura è sovrapporre la figura del Samurai a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Grisignano di Zocco (Vi), 14 gen. (Labitalia) - Quindici storie d'impresa in uno spaccato dell'Italia manifatturiera, da Sud a, in una "ostinata esplorazione" di nuovi prodotti e nuovi mercati. Brevetti biomedicali, food, polimeri, florovivaismo, lanifici diventano racconti di frontiera, nei quali aziende locali venete, lombarde, emiliane, marchigiane, calabresi ene si sono trasformate in piccole multinazionali. Come? Lo racconta. Viaggio alla scoperta dei valori e dello spirito dei nobili guerrieri giapponesi nelleitaliane, a cura di Fabio Cappellozza e Gianni Dal Pozzo, con interviste del giornalista Mariano Maugeri e prefazione di Marco Vitale (Edizioni Este, 2021, 144 pagine). La chiave di lettura è sovrapporre la figura dela ...

Advertising

sisalicchia : RT @Mondadori: Lo chiamano il Francese. Gestisce una 'maison' di donne in grado di soddisfare le fantasie di commercianti e imprenditori. M… - raffanchio : RT @Mondadori: Lo chiamano il Francese. Gestisce una 'maison' di donne in grado di soddisfare le fantasie di commercianti e imprenditori. M… - pivacorpifreddi : RT @Mondadori: Lo chiamano il Francese. Gestisce una 'maison' di donne in grado di soddisfare le fantasie di commercianti e imprenditori. M… - Basil_73 : RT @Mondadori: Lo chiamano il Francese. Gestisce una 'maison' di donne in grado di soddisfare le fantasie di commercianti e imprenditori. M… - Contornidinoir : RT @Mondadori: Lo chiamano il Francese. Gestisce una 'maison' di donne in grado di soddisfare le fantasie di commercianti e imprenditori. M… -