Libri | esce “Manager non per caso” vademecum su come fare impresa in Italia

Advertising

dariabig : Questo è il libro nuovo che esce l’8 febbraio. Parla di me. - Steph_Emerson : #BuongiornoATutti #letture #letturediunanotte #libri #romanzo #liberamidalvuoto #lavitadiSara Francesco Cristofaro… - LaLestofante : RT @dariabig: Questo è il libro nuovo che esce l’8 febbraio. Parla di me. - Mirko_Siciliano : RT @dariabig: Questo è il libro nuovo che esce l’8 febbraio. Parla di me. - FaziEditore : Esce oggi in libreria anche «Un anno da Draghi» di @CecchiniMc che racconta il banchiere centrale fattosi premier,… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri esce

Adnkronos

Sisolo per andare al lavoro (chi non è ancora incappato in una limitazione dovuta alla ... Le storiche bancarelle diusati in via delle Terme di Diocleziano sono deserte. "Rispetto al ...In regalo il primo titolo sulla Roma del Seicentoin edicola martedì 18 gennaio in omaggio con ... Come tutti gli altrisuccessivi della serie, sarà in vendita con il "Corriere della Sera" e ...La rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana questa settimana consiglia il ...Alter Ego, 2018 - Nella tranquilla vita di provincia, a Città di Castello, si svolge un'inquietante storia che lega due morti improvvise e che la brillante mente dell'investigatore Franco Laganà riesc ...