L’ex Juventus offerto al Milan: la risposta di Maldini (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Milan continua a cercare un difensore per sopperire all’assenza di Kjaer e viene offerto un ex Juventus: la decisione di Maldini Quanta fatica per il Milan negli ottavi di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilcontinua a cercare un difensore per sopperire all’assenza di Kjaer e vieneun ex: la decisione diQuanta fatica per ilnegli ottavi di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

forumJuventus : TS: 'Oggi prima panchina alla Juventus per Landucci , l'ex portiere sostituirà all'Olimpico lo squalificato Allegri… - davideinno85 : RT @francescoceccot: La qualificazione di stasera il Napoli l'ha dedicata a Cristiano Mozzillo, ex dirigente, che ieri ha avuto una disavve… - persemprecalcio : ???? L'ex calciatore Massimo #Brambati ha parlato a TMW Radio del momento della #Juventus. Il procuratore si è soff… - sportli26181512 : Inter, senti Conte: 'Mi diverto al Tottenham' VIDEO: L'allenatore italiano del Tottenham, Antonio Conte (ex Inter e… - therealMMDenaro : #calciomercato: Ufficiale, #dybala è un nuovo stragista di Cosa Nostra. L'argentino ha già eseguito le visite medic… -