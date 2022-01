L’espressione artistica di Letizia Cucciarelli tra visioni e contaminazioni creative (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il privilegio degli artisti contemporanei non è solo quello di aver potuto osservare e studiare la dinamicità creativa dei maestri del passato più recente, con le loro singolarità, le distorsioni, il distacco dall’osservato, bensì anche quello di poter mescolare stili originariamente separati e distanti tra loro per dare vita a un inedito linguaggio attraverso il quale lasciarsi trasportare senza regole scegliendo la base irrinunciabile della libertà. L’artista di cui vi racconterò oggi permette al proprio istinto, al proprio impeto espressivo di dettare le regole attraverso cui si delinea un modo assolutamente personale e particolare di dare voce alla creatività. L’inizio del Ventesimo secolo si è dimostrato uno dei periodi più vivaci e inquieti dell’intera storia dell’arte, aprendo le porte a tutti quei radicali cambiamenti nel modo di intendere L’espressione ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il privilegio degli artisti contemporanei non è solo quello di aver potuto osservare e studiare la dinamicità creativa dei maestri del passato più recente, con le loro singolarità, le distorsioni, il distacco dall’osservato, bensì anche quello di poter mescolare stili originariamente separati e distanti tra loro per dare vita a un inedito linguaggio attraverso il quale lasciarsi trasportare senza regole scegliendo la base irrinunciabile della libertà. L’artista di cui vi racconterò oggi permette al proprio istinto, al proprio impeto espressivo di dettare le regole attraverso cui si delinea un modo assolutamente personale e particolare di dare voce alla creatività. L’inizio del Ventesimo secolo si è dimostrato uno dei periodi più vivaci e inquieti dell’intera storia dell’arte, aprendo le porte a tutti quei radicali cambiamenti nel modo di intendere...

