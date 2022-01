Legge elettorale, sul “no” al proporzionale vince FdI: dal centrodestra si sfila solo Brugnaro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Al vertice del centrodestra l’ha spuntata Fratelli d’Italia. Non sulla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, che ha registrato un corale consenso, bensì sull’impegno a non modificare in senso proprorzionale l’attuale Legge elettorale. Come anticipato ieri dal nostro giornale, all’incontro odierno se n’è discusso ampiamente, non senza colpi di scena. Dopo la nota congiunta con cui la coalizione ha chiesto al Cavaliere di sciogliere favorevolmente la riserva sulla candidatura al Colle, era stato infatti Ignazio La Russa a chiedere agli alleati di siglare un secondo comunicato nel quale s’impegnavano a conservare l’attuale impianto elettorale maggioritario. L’impegno dei leader Ma immediato è scattato il “no” di Luigi Brugnaro, lì in rappresentanza di Coraggio Italia. A qualcuno è sembrato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Al vertice dell’ha spuntata Fratelli d’Italia. Non sulla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, che ha registrato un corale consenso, bensì sull’impegno a non modificare in senso proprorzionale l’attuale. Come anticipato ieri dal nostro giornale, all’incontro odierno se n’è discusso ampiamente, non senza colpi di scena. Dopo la nota congiunta con cui la coalizione ha chiesto al Cavaliere di sciogliere favorevolmente la riserva sulla candidatura al Colle, era stato infatti Ignazio La Russa a chiedere agli alleati di siglare un secondo comunicato nel quale s’impegnavano a conservare l’attuale impiantomaggioritario. L’impegno dei leader Ma immediato è scattato il “no” di Luigi, lì in rappresentanza di Coraggio Italia. A qualcuno è sembrato ...

