L’economia dello spazio e il ruolo dell’Italia (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Le tecnologie spaziali vanno considerate dal governo un asset fondamentale che può aiutare la società in molti ambiti e mitigare gli effetti della pandemia. Possono essere inoltre usate per colmare il gap digitale e contribuire a salvare l’ambiente». A dirlo è stato Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega allo spazio e all’aerospazio, durante l’ultimo “G20 Space Economy Leaders Meeting 2021” tenutosi a Roma a settembre 2021. La Space Economy – ha spiegato – può essere perno centrale del sistema-Paese dei prossimi anni. E non è un caso, infatti, che sia stata inclusa anche nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, da 191,5 miliardi di euro, che dedicherà 1,49 miliardi al settore, seguendo sei specifiche aree di intervento. Cos’è la Space Economy?Secondo l’Ocse, la Space Economy «è l’intera ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Le tecnologie spaziali vanno considerate dal governo un asset fondamentale che può aiutare la società in molti ambiti e mitigare gli effetti della pandemia. Possono essere inoltre usate per colmare il gap digitale e contribuire a salvare l’ambiente». A dirlo è stato Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega alloe all’aero, durante l’ultimo “G20 Space Economy Leaders Meeting 2021” tenutosi a Roma a settembre 2021. La Space Economy – ha spiegato – può essere perno centrale del sistema-Paese dei prossimi anni. E non è un caso, infatti, che sia stata inclusa anche nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, da 191,5 miliardi di euro, che dedicherà 1,49 miliardi al settore, seguendo sei specifiche aree di intervento. Cos’è la Space Economy?Secondo l’Ocse, la Space Economy «è l’intera ...

Advertising

rev24_ : L'ultra-individualismo da società dello spettacolo in piena #pandemia, crisi economica e ambientale: c'est à dire '… - Ariel48536344 : RT @PaoloMaddalenaA: La via da seguire, per salvare l’Italia, deve andare al di là dei semplici supporti all’economia privata e deve ricost… - tfabiani2 : RT @ilfoglio_it: Il governo che sopravviverà, o nascerà, dopo l’elezione del capo dello stato, dovrà mettere le mani su una serie di dossie… - ilfoglio_it : Il governo che sopravviverà, o nascerà, dopo l’elezione del capo dello stato, dovrà mettere le mani su una serie di… - ivan_zatarra : @serebellardinel @Mov5Stelle Un'allenza tra quelli che gli hanno fatto fare in diretta mondiale la figura da imbeci… -

Ultime Notizie dalla rete : L’economia dello L’economia italiana rallenta a fine anno ma i risparmi sostengono la crescita Il Sole 24 ORE