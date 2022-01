Le parole inascoltate del Papa sui pericoli oscurantisti della cancel culture (Di venerdì 14 gennaio 2022) Papa Francesco entra in un negozio di dischi, e giù pezzi di colore, esibizioni su Twitter, foto sui giornali, considerazioni sul disinvolto stile Papale, sulla sua simpatia, sulla sua popolarità, sulla sua sintonia con le correnti che attraversano il costume della contemporaneità. Giusto, sarebbe stupido minimizzare un fatto così. Poi però il Papa dice cose molto impegnative sulle brutture della cancel culture, sull’ondata oscurantista e intollerante che sta minacciando le fondamenta del mondo libero, e l’attenzione dei giornali si riduce al minimo. Eppure, basta citare le parole nettissime del Papa: “ritengo che si tratti di una forma di colonizzazione ideologica, che non lascia spazio alla libertà di espressione e che oggi assume ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022)Francesco entra in un negozio di dischi, e giù pezzi di colore, esibizioni su Twitter, foto sui giornali, considerazioni sul disinvolto stilele, sulla sua simpatia, sulla sua popolarità, sulla sua sintonia con le correnti che attraversano il costumecontemporaneità. Giusto, sarebbe stupido minimizzare un fatto così. Poi però ildice cose molto impegnative sulle brutture, sull’ondata oscurantista e intollerante che sta minacciando le fondamenta del mondo libero, e l’attenzione dei giornali si riduce al minimo. Eppure, basta citare lenettissime del: “ritengo che si tratti di una forma di colonizzazione ideologica, che non lascia spazio alla libertà di espressione e che oggi assume ...

Advertising

PierluigiBattis : Uscita di sicurezza - HuffPostItalia : Le parole inascoltate del Papa sui pericoli oscurantisti della cancel culture - emarino68 : @La7tv Spero che le sue parole non restino inascoltate come le tante dette dalle persone comuni che hanno sofferto… - gjscco : @AntScibilia @Motor1com VERGOGNOSI ?? ecco come far mangiare gli amici degli amici mentre restano inascoltate le pa… - GiacomoSca71 : @La7tv parole stupende,ma inascoltate -