Le modifiche al bollettino Covid | il caos ucraino e il vertice di centrodestra

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ipocrisia un po’ si può sopportare ma alla lunga diventa un gioco molto pericoloso se a esercitarsi nel suo uso sono le istituzioni. La reputazione dell’Ue ci sta molto a cuore e non vorremmo mai che dovesse perderne una quota oltre la ragionevolezza in omaggio a una specie di concatenazione infernale tra vincoli autoimposti, obiettivi ambientali dichiarati e impegni per raggiungerli. A cena potreste parlarne proprio con questo intento, cioè per salvare l’attendibilità dell’azione politica europea e il futuro aumento delle competenze politiche comuni. Perché l’Europa del debito sempre più comune e sempre più intestato collettivamente all’entità politica centrale è titolare di una grande credibilità e se ne accorge quando va sul mercato dei capitali a collocare debito europeo o quando presta garanzie, anche solo indirette, alle emissioni nazionali. Ma quella credibilità deve essere ...

Advertising

pameladiverona : RT @swamilee: Sottopancia @SkyTG24 'CTS decide modifiche sul bollettino' Cioè Questi ci han messo ventordici giorni a riunirsi per decider… - Nezeli_Fagundes : RT @qnazionale: Covid, giallo su modifiche al bollettino. Ministero: su conto ricoveri nessun atto formale - infoitinterno : Covid, giallo su modifiche al bollettino. Ministero: su conto ricoveri nessun atto formale - ultimenews24 : Bollettino dei contagi covid in Italia e modifiche nel calcolo dei casi fra gli asintomatici, apertura del minister… - qnazionale : Covid, giallo su modifiche al bollettino. Ministero: su conto ricoveri nessun atto formale -

Ultime Notizie dalla rete : modifiche bollettino

Il Ministero della Salute ha diffuso ildel 14 gennaio sui casi Covid - 19 in Italia specificando che 'relativamente alle odierne indiscrezioni di stampa sual conteggio dei ...Attesa per ilCovid di oggi , la cui cadenza, unita alla tipologia di conteggio di casi e ricoveri, è diventata un vero e proprio caso . Per il momento non ci sono: i dati del ministero della ...Il bollettino giornaliero sul Covid non cambia. Il parere del Cts al governo sul conteggio quotidiano del ministero della Salute con i ...L’ipocrisia un po’ si può sopportare ma alla lunga diventa un gioco molto pericoloso se a esercitarsi nel suo uso sono le istituzioni. La reputazione dell’Ue ci sta molto a cuore e non vorremmo mai ch ...