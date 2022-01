L’Austria non ha «annullato» l’obbligo vaccinale a causa di «61 mila denunce» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 14 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un messaggio circolato nei giorni precedenti sulla stessa app di messaggistica istantanea, secondo il quale «in Austria l’obbligo vaccinale doveva partire dal 1 di febbraio ma sono arrivate 61 mila denunce e l’obbligo vaccinale è stato annullato». Tale affermazione accompagna un documento redatto da un avvocato iscritto all’ordine di milano, Mauro Sandri, e indirizzato all’Istituto superiore di sanità (Iss) e all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), con cui si chiedono «chiarimenti sulla efficacia dei vaccini attualmente inoculati obbligatoriamente». L’autore del messaggio chiede di stampare una copia del documento e di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 14 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un messaggio circolato nei giorni precedenti sulla stessa app di messaggistica istantanea, secondo il quale «in Austriadoveva partire dal 1 di febbraio ma sono arrivate 61è stato». Tale affermazione accompagna un documento redatto da un avvocato iscritto all’ordine dino, Mauro Sandri, e indirizzato all’Istituto superiore di sanità (Iss) e all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), con cui si chiedono «chiarimenti sulla efficacia dei vaccini attualmente inoculati obbligatoriamente». L’autore del messaggio chiede di stampare una copia del documento e di ...

