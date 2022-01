L'Australia revoca di nuovo il visto: Djokovic rischia di essere bandito per tre anni (Di venerdì 14 gennaio 2022) La decisione del ministro dell’Immigrazione Hawke è avvenuta "per motivi di salute, nell’interesse pubblico". Attesa per l’appello dei legali Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) La decisione del ministro dell’Immigrazione Hawke è avvenuta "per motivi di salute, nell’interesse pubblico". Attesa per l’appello dei legali

