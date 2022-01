L’Australia ha revocato il visto di Novak Djokovic ma il giudice Kelly ha accolto la richiesta di sospendere l’espulsione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Novak Djokovic non si arrende e ha presentato nuovo ricorso dopo essere stato “respinto” in Australia per la seconda volta. Il ministro dell’Immigrazione, Alex Hawke, ha cancellato il permesso del tennista. “Comprendo la decisione — ha affermato il premier australiano, Scott Morrison —, il nostro popolo ha sacrificato tanto durante questa pandemia, e ora si aspetta che questi sacrifici vengano protetti”. Il tennista non verrà però espulso subito. Infatti il giudice Anthony Kelly ha accolto la richiesta dei suoi avvocati per la sospensione dell’espulsione in attesa che venga esaminato il ricorso. La scelta è stata condivisa dal legale che rappresenta il governo, Stephen Lloyd, che in serata durante l’udienza con il giudice Kelly ha ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 14 gennaio 2022)non si arrende e ha presentato nuovo ricorso dopo essere stato “respinto” in Australia per la seconda volta. Il ministro dell’Immigrazione, Alex Hawke, ha cancellato il permesso del tennista. “Comprendo la decisione — ha affermato il premier australiano, Scott Morrison —, il nostro popolo ha sacrificato tanto durante questa pandemia, e ora si aspetta che questi sacrifici vengano protetti”. Il tennista non verrà però espulso subito. Infatti ilAnthonyhaladei suoi avvocati per la sospensione delin attesa che venga esaminato il ricorso. La scelta è stata condivisa dal legale che rappresenta il governo, Stephen Lloyd, che in serata durante l’udienza con ilha ...

Advertising

GeneraleDesaix : @CurrentiCalamo_ L’australia gli ha revocato il visto per rischio per la salute, non per omissioni, del tutto irril… - RoGra68 : @Carmen24583545 Gli è stato revocato il visto di ingresso, deve lasciare l'Australia quanto prima - flinxkk8 : RT @enzocasamento: L'Australia ha revocato il visto a #Djokovic , rigettando le sue bugie (che presentano profili penali). Dio-Djokovic no… - ilcomitatodicon : L'Australia ha revocato il visto di #Djokovic che a questo punto dovrà essere espulso dal Paese. Non eravamo così… - lichibenassi : RT @enzocasamento: L'Australia ha revocato il visto a #Djokovic , rigettando le sue bugie (che presentano profili penali). Dio-Djokovic no… -