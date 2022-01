L’Australia caccia di nuovo Djokovic

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sospiro di sollievo nelle redazioni italiane: Novaksi è appena visto rifiutare, per la seconda volta, il via libera all’accesso in Australia. Il ministero dell’immigrazione australiano ha deciso di annullare diil visto del tennista n.1 al mondo a tre giorni all’apertura degli Australian Open. I fatti sono noti. Il campione serbo non è vaccinato e non intende farlo. Per entrare in Australia e partecipare al torneo era però obbligatorio essersi inoculati uno dei sieri anti-Covid. Cosìè partito grazie ad una esenzione e quando è atterrato in territorio australiano è stato bloccato all’aeroporto, trascinato in un hotel per clandestini e lì tenuto per qualche giorno. Un giudice ha annullato la decisione del governo, che lo voleva espellere sin da subito. Ma il ministro dell’Immigrazione aveva ancora il potere di ...