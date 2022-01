Laura Chiatti e il figlio Enea su Instagram | due gocce d’acqua

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Non c’è nulla di più bello di uno scatto tra mamma e, soprattutto quando ci sono delle somiglianze incredibili: a volte, è come vedere se stesse, tornare indietro nel tempo. La foto condivisa sudainsieme alè uno di quei casi in cui ci lasciamo emozionare: lo stesso sguardo vispo, gli stessi occhi profondi, e quel sorriso che abbiamo tanto amato nell’attrice.e il, le dolci somiglianze Attrice di enorme eleganza e bravura, laè sposata con l’attore Marco Bocci. Dall’unione che li ha visti protagonisti di un amore splendido, sono nati loro:nel 2015 e Pablo nel 2016. E se il primo è uguale alla mamma, il ...

sfoggia su instagram il suo fisico da urlo dopo le feste e i fan impazziscono. L'attrice, tuttavia, si sente in colpa. Cosa sarà successo? Classe 1982 , nota attrice e modella italiana ...Dopo il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, anche gli attori Marco Bocci ehanno scelto Roccaraso per trascorrere alcuni giorni di vacanza sulla neve. Sono stati gli stessi coniugi a postare sui social una foto che li ritrae in auto insieme ai figli Enea e ...Laura Chiatti ha condiviso una foto con il figlio Enea su Instagram: la somiglianza è davvero incredibile. Gli stessi occhi e il medesimo sorriso.Laura Chiatti conquista tutti con un selfie allo specchio che mette in evidenza la sua splendida forma fisica, più bella e sensuale che mai fa impazzire ...