Latina | dove acquistare farmaci con i voucher sociali | le farmacie aderenti

(Di venerdì 14 gennaio 2022)– Anche quest’anno Federfarmaha aderito formalmente all’iniziativa deidel Comune di. È quanto sancito questa mattina nel corso di un incontro che si è svolto presso il Palazzo Comunale tra il Sindaco diDamiano Coletta, il Presidente di Federfarma, dott. Salvatore Farina, il Segretario di Federfarma, dott.ssa Amelia Fontana, e il Presidente dell’Ordine deisti, dott. Roberto Pennacchio. Nellesarà dunque possibileutilizzando ierogati dal Comune. Si ricorda che i termini per inviare richiesta per ottenere i ...

Advertising

CorriereCitta : Sezze, ‘beccato’ mentre sceglie la casa migliore dove andare a rubare - Armarosono : RT @mazziottidicels: @FCoticchia @giovamartinelli Interessante parallelismo con America Latina, dove una forte correlazione tra disoccupazi… - mazziottidicels : @FCoticchia @giovamartinelli Interessante parallelismo con America Latina, dove una forte correlazione tra disoccup… - LatinaCorriere : Latina, le farmacie dove usare il voucher sociale - - CorriereCitta : Latina, acquistare farmaci con i voucher sociali: ecco dove è possibile farlo -

Ultime Notizie dalla rete : Latina dove

Il Faro Online

Dopo la presentazione al Festival di Venezia,lo avevamo già videorecensito , Americaè uscito finalmente al cinema. Ne approfittiamo per tornare a parlare del film dei Fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, con una nuova ...Molti sono venuti in America, specialmente nel sud del Brasile, Uruguay e Argentina. Non ... Da molti anni conosciamo Mario Mattiussi , un professionista che lavora in Argentina (é nato) e ...Incidente mortale sulla Pontina, nel tratto urbano che attraversa Latina. Al km 72, lì dove l'arteria supera via Isonzo con un viadotto si sono scontrate due auto e due furgoni.Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina finalizzati alla prevenzione e repressione dei ...