L' assurda polemica del sindacato di Polizia | ' Le mascherine Ffp2 rosa in nostra dotazione sono indecorose per la divisa'

Advertising

andliuz : RT @AlbertoLetizia2: Il rosa è un colore bellissimo. Quindi mettete le #mascherinerosa e finiamola con questa assurda polemica sollevata da… - notaastriid : RT @AlbertoLetizia2: Il rosa è un colore bellissimo. Quindi mettete le #mascherinerosa e finiamola con questa assurda polemica sollevata da… - HernandMaren : RT @AlbertoLetizia2: Il rosa è un colore bellissimo. Quindi mettete le #mascherinerosa e finiamola con questa assurda polemica sollevata da… - 50_mida : RT @AlbertoLetizia2: Il rosa è un colore bellissimo. Quindi mettete le #mascherinerosa e finiamola con questa assurda polemica sollevata da… - Marisol32878094 : RT @AlbertoLetizia2: Il rosa è un colore bellissimo. Quindi mettete le #mascherinerosa e finiamola con questa assurda polemica sollevata da… -

Ultime Notizie dalla rete : assurda polemica

Vanity Fair Italia

Il colore di una mascherina può creare tanto scompiglio? A quanto pare, sì. La polizia ha ricevuto in dotazione delle mascherine Ffp2 rosa che non sono affatto piaciute al sindacato che le reputa '...Paolo Rossi, per negargli l'Olimpico tirano in ballo il colonialismo: unaSecondo il Sap il colore "risulta eccentrico rispetto all'uniforme e rischia di pregiudicare l'immagine dell'Istituzione" ..."Sono sconcertato e profondamente addolorato. Quell’area era già stata sgomberata e tra meno di due settimane anche la vittima sarebbe stata allontanata". Così il sindaco Francesco De Pasquale comment ...