L'Aifa: "Nessun antibiotico è efficace contro il Covid 19" (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Nessun antibiotico, nemmeno l'azitromicina di cui si registra in questi giorni la carenza in Italia, è efficace contro il Covid, e "Nessun antibiotico in generale è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di Covid-19". Lo sottolinea l'Aifa in una nota, ricordando che fin dall'inizio della pandemia "ha scoraggiato fortemente l'uso dell'azitromicina per il Covid. Come ampiamente dimostrato da numerosi e ben condotti studi clinici pubblicati sulle migliori riviste internazionali, non vi è alcuna evidenza che l'utilizzo dell'azitromicina abbia un effetto protettivo sulla evoluzione di Covid-19, né in termini di riduzione della trasmissione, né dei tempi di guarigione, o della ... Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI -, nemmeno l'azitromicina di cui si registra in questi giorni la carenza in Italia, èil, e "in generale è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di-19". Lo sottolinea l'in una nota, ricordando che fin dall'inizio della pandemia "ha scoraggiato fortemente l'uso dell'azitromicina per il. Come ampiamente dimostrato da numerosi e ben condotti studi clinici pubblicati sulle migliori riviste internazionali, non vi è alcuna evidenza che l'utilizzo dell'azitromicina abbia un effetto protettivo sulla evoluzione di-19, né in termini di riduzione della trasmissione, né dei tempi di guarigione, o della ...

