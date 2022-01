L'Academy di Intesa Sanpaolo al fianco delle imprese per la formazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il ruolo della formazione è sempre più centrale per l'innovazione e la sostenibilità delle imprese. Una formazione che assume forme nuove e sempre più digitali, soprattutto in contesti lavorativi profondamente trasformati dalla pandemia. Ne è consapevole Intesa Sanpaolo formazione, che a fine 2020 ha lanciato l'Academy per le imprese, un programma di corsi di alta formazione per l'aggiornamento delle competenze di imprenditori e manager, in linea con quanto richiesto da modelli economici e di business innovativi, sempre più attenti a digitalizzazione, internazionalizzazione, sostenibilità e principi Esg. “L'ultimo anno e mezzo ha evidenziato la centralità della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il ruolo dellaè sempre più centrale per l'innovazione e la sostenibilità. Unache assume forme nuove e sempre più digitali, soprattutto in contesti lavorativi profondamente trasformati dalla pandemia. Ne è consapevole, che a fine 2020 ha lanciato l'per le, un programma di corsi di altaper l'aggiornamentocompetenze di imprenditori e manager, in linea con quanto richiesto da modelli economici e di business innovativi, sempre più attenti a digitalizzazione, internazionalizzazione, sostenibilità e principi Esg. “L'ultimo anno e mezzo ha evidenziato la centralità della ...

