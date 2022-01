La verità scientifica e la democrazia

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 15 gennaio 2022) La scienza è inaffidabile quando si pretende che diventi norma,su cui riporre una fede religiosa. Come sanno tutti gli scienziati veri, appassionati delle loro ricerche e non della visibilità e del potere (nulla di più estraneo allo spirito scientifico), la scienza non produce certezze (esse fanno parte di sistemi dogmatici che si legittimano dalla capacità di conformazione che esercitano sulle masse). Produce una conoscenza necessariamente approssimativa e discontinua della realtà e per farlo deve operare in campi diversi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.