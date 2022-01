La Velenosa e la sua opinione su Sanremo e sul caso Urtis-Corona

Advertising

cesarebrogi1 : RT @giusnico19511: @elio_vito @DSantanche @lariachetira Se la santanche ha definito quaraquaqua il pres. Mattarella,deve essere denunciata… - Gilauax : RT @giusnico19511: @elio_vito @DSantanche @lariachetira Se la santanche ha definito quaraquaqua il pres. Mattarella,deve essere denunciata… - massimobordonar : RT @giusnico19511: @elio_vito @DSantanche @lariachetira Se la santanche ha definito quaraquaqua il pres. Mattarella,deve essere denunciata… - giusnico19511 : @elio_vito @DSantanche @lariachetira Se la santanche ha definito quaraquaqua il pres. Mattarella,deve essere denunc… - Grazia85980173 : @LeLunatiche @GrandeFratello È una vera vipera indifendibile. Ma chi si crede di essere? È stata una grande artist… -

Ultime Notizie dalla rete : Velenosa sua

Corriere della Sera

Perché poi il Genoa, con i rinforzi appena reclutati, non è così arrendevole come dimostra la...primo viene illuminato dal numero da prestigiatore di Rafa Leao che inventa una traiettoria:...... quasi penetrata nel cuore dei protagonisti (una penetrazionee letterale, in questo caso?)... Certo, è vero, nellaopera Jane Campion ha interpretato soprattutto storie femminili. Ma alla ...Le pillole de La Velenosa sulle notizie della settimana: il caso Sanremo, Drusilla e Pillon e la notizia della relazione tra Urtis e Corona ...–GF VIP, Davide Silvestri fa infuriare Katia Ricciarelli: ‘Continua e ti do uno schiaffo’. Al centro dei litigi c’è quasi sempre Katia Ricciarelli, accusata da più parti di usare un linguaggio il più ...