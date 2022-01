La variante Omicron tende ad azzerare la Delta, apprestandosi a dominare l’Italia: l’Iss “Il 3 gennaio era mediamente all’81%” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Mentre la Delta era scesa al 19% del campione esaminato, il 3 gennaio scorso in Italia la variante Omicron era predominante, con una prevalenza stimata all’81%, con una variabilità regionale tra il 33% e il 100%”. E’ l’esito di un’indagine condotta congiuntamente fra l’Istituto superiore di sanità, il ministero della Salute insieme ed i laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. I campioni positivi di Omicron analizzati, son stati selezionati in modo casuale da ciascuna regione e provincia autonoma Come illustra l’Iss attraverso una nota, l’indagine è stata realizzata grazie ala collaborazione dei laboratori delle Regioni e delle Province autonome i quali, hanno prima selezionato diversi ‘sotto-campioni’ di casi positivi, e quindi poi ne hanno sequenziato ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Mentre laera scesa al 19% del campione esaminato, il 3scorso in Italia laera predominante, con una prevalenza stimata, con una variabilità regionale tra il 33% e il 100%”. E’ l’esito di un’indagine condotta congiuntamente fra l’Istituto superiore di sanità, il ministero della Salute insieme ed i laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. I campioni positivi dianalizzati, son stati selezionati in modo casuale da ciascuna regione e provincia autonoma Come illustraattraverso una nota, l’indagine è stata realizzata grazie ala collaborazione dei laboratori delle Regioni e delle Province autonome i quali, hanno prima selezionato diversi ‘sotto-campioni’ di casi positivi, e quindi poi ne hanno sequenziato ...

