La Tunisia rischia una nuova grave crisi. L’Italia non rimanga indifferente (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mentre siamo occupati dalle dinamiche politiche domestiche a partire dall’imminente elezione del Capo dello Stato, nella vicina Tunisia è in corso una crisi politica e istituzionale che rischia di far ripiombare il -Paese maghrebino in un caos istituzionale e un serio rischio di instabilità e conseguenti conflitti con evidenti ripercussioni su tutta l’area circostante. Il Paese, che per primo aveva inaugurato le cosiddette primavere arabe, oggi vive una sospensione preoccupante del Parlamento decisa con decreto dal presidente eletto Kais Saied dallo scorso 26 luglio. Un provvedimento discutibile nella sua legittimità secondo numerosi osservatori interni e internazionali che ha di fatto messo fuori gioco tutto il sistema dei partiti politici tunisini e consegnato nelle mani del presidente Saied le redini del potere. Il presidente ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mentre siamo occupati dalle dinamiche politiche domestiche a partire dall’imminente elezione del Capo dello Stato, nella vicinaè in corso unapolitica e istituzionale chedi far ripiombare il -Paese maghrebino in un caos istituzionale e un serio rischio di instabilità e conseguenti conflitti con evidenti ripercussioni su tutta l’area circostante. Il Paese, che per primo aveva inaugurato le cosiddette primavere arabe, oggi vive una sospensione preoccupante del Parlamento decisa con decreto dal presidente eletto Kais Saied dallo scorso 26 luglio. Un provvedimento discutibile nella sua legittimità secondo numerosi osservatori interni e internazionali che ha di fatto messo fuori gioco tutto il sistema dei partiti politici tunisini e consegnato nelle mani del presidente Saied le redini del potere. Il presidente ...

