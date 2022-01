La storia della foto di Tawy che porta il padre disabile in spalla per farlo vaccinare (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ha camminato per quasi sei ore, con suo padre disabile sulle spalle, attraverso la foresta pluviale Amazzonica, per portare l’uomo – disabile – al più vicino centro vaccinale e farlo immunizzare contro il Covid. La storia di Tawy, 24enne indigeno del Nord del Brasile, è diventata virale grazie allo scatto del medico Erik Jennings Simões: suo padre Wahu, 67 anni, è diventato quasi del tutto cieco e non riesce più a camminare a causa di problemi cronici alle vie urinarie. La loro storia è diventata simbolo delle difficoltà logistiche legate alla pandemia in una delle aree più remote del mondo. padre e figlio appartengono alla comunità indigena Zo’e, che conta circa 325 membri. Vivono in relativo isolamento in dozzine di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ha camminato per quasi sei ore, con suosulle spalle, attraverso la foresta pluviale Amazzonica, perre l’uomo –– al più vicino centro vaccinale eimmunizzare contro il Covid. Ladi, 24enne indigeno del Nord del Brasile, è diventata virale grazie allo scatto del medico Erik Jennings Simões: suoWahu, 67 anni, è diventato quasi del tutto cieco e non riesce più a camminare a causa di problemi cronici alle vie urinarie. La loroè diventata simbolo delle difficoltà logistiche legate alla pandemia in una delle aree più remote del mondo.e figlio appartengono alla comunità indigena Zo’e, che conta circa 325 membri. Vivono in relativo isolamento in dozzine di ...

