La Serie A in campo per la 22ª giornata: curiosità e quote delle big del campionato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo gli impegni in Coppa Italia, le squadre italiane tornano in campo per la 22esima giornata. L’Inter di Inzaghi ha iniziato il nuovo anno come ha terminato il precedente: vincendo e non lasciando nulla agli avversari. I Campioni d’Italia, dopo la Supercoppa strappata alla Juventus, cercano la nona vittoria consecutiva in campionato contro un’Atalanta che prova a stoppare la marcia inarrestabile di Lautaro e compagni. Domenica sera, al Gewiss Stadium, gli interisti partono leggermente favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,25 contro il 2,90 dei bergamaschi mentre il pareggio si gioca a 3,75. L’Atalanta, ormai in pianta stabile nell’élite della Serie A, ha nell’Inter la sua bestia nera: due sole vittorie negli ultimi otto campionati a fronte di 6 pareggi e 7 sconfitte. La sfida tra il primo e il terzo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo gli impegni in Coppa Italia, le squadre italiane tornano inper la 22esima. L’Inter di Inzaghi ha iniziato il nuovo anno come ha terminato il precedente: vincendo e non lasciando nulla agli avversari. I Campioni d’Italia, dopo la Supercoppa strappata alla Juventus, cercano la nona vittoria consecutiva incontro un’Atalanta che prova a stoppare la marcia inarrestabile di Lautaro e compagni. Domenica sera, al Gewiss Stadium, gli interisti partono leggermente favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,25 contro il 2,90 dei bergamaschi mentre il pareggio si gioca a 3,75. L’Atalanta, ormai in pianta stabile nell’élite dellaA, ha nell’Inter la sua bestia nera: due sole vittorie negli ultimi otto campionati a fronte di 6 pareggi e 7 sconfitte. La sfida tra il primo e il terzo ...

